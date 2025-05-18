Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2025 yılı hedefleri belirlendi.

Toplantıya, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman başkanlık etti. KHGB’nin ilçedeki çalışmaları kapsamında düzenlenen yılın ilk toplantısında, kırsal kalkınmaya yönelik projeler ve 2025 yılı yatırım planları masaya yatırıldı. Toplantıda, özellikle altyapı hizmetleri başta olmak üzere yol, içme suyu ve sosyal projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Oğuzhan Akman, birlik üyeleriyle yapılan istişarelerde hizmet önceliklerinin belirlenmesi sürecinde katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Kaymakam Akman, “Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı bir planlama ile hareket ediyoruz. Tüm çalışmalarımızda kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak temel önceliğimizdir” dedi.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler için ön hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Özellikle yol bakım çalışmaları ve içme suyu altyapısının iyileştirilmesi konularında önümüzdeki aylarda yoğun bir çalışma temposuna girileceği belirtildi.

