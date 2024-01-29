Çorum İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile yürütülen kronik hastalığı olan hasta ve hasta yakınlarına sunulan sağlık hizmeti için yapılacak olan program yayınlandı.

31 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında hastanenin konferans salonunda Uzm. Dr. Halil Çetinkaya tarafından ‘Hipertansiyon belirtileri ve tedavi yöntemleri, 28 Şubat 2024 saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Uzm. Dr. Enes Hışıroğlu tarafından ‘Diyabetin (Şeker Hastalığı) belirtileri ilaç ve insülin kullanımı’, 27 Mart 2024 saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Eğitim Biriminden Öznur Türk tarafından ‘Sigara, alkol ve madde bağımlılığı, 24 Nisan 2024 saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Diyetisyen Melike Kaya tarafından ‘Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele’, 29 Mayıs 2024 saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Dr. Ömer Faruuk Bayram ‘İlk yardım’, 26 Haziran 2024 saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Uzman Dr. Yasin Mamiş tarafından ‘Kronik böbrek hastalarında beslenme ve diyalizin önemi’, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Dr. Hafit Sizüçen tarafından ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı risk grupları ve korunma yolları, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Ebe Neslihan Tosya tarafından ‘Anne sütü ve emzirme teknikleri’, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında Dt. Muhammed Yasin Pekkirişçi tarafından ‘Diş eti hastalıkları ve ağız hijyeni’, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00 ise 15.00 arasında Hasta Hakları Birim Sorumlusu Canan Anarat tarafından hastane konferans salonunda ‘Hasta hakları ve sorumlulukları’, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda Organ Bağışı Birimi Sorumlusu Ebru Kılıç tarafından ‘Organ bağışı ve önemi’, 25 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında hastane konferans salonunda ‘Evde bakım hizmetleri ve yatalak hasta hastalarda kişisel bakım’ hakkında Dr. Yasin Macit bilgiler verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu okulun amacı hasta ve hasta yakınlarına yönelik düzenli ve sürekli eğitim programları düzenleyerek, yaşamında zorluklar ile karşılaşan kronik hastalara gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve hastalıkları ile birlikte daha kolay yaşamalarını sağlamaktır. Hasta okulu, aynı zamanda benzer problemleri olan hastaların tanışmasını ve dayanışmasını da hedeflemektedir. Hastanemizde Hasta Okulu programları düzenlenmektedir. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen programlara katılım ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir” denildi.