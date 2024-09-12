Çorum'un Kargı ve Dodurga ilçelerindeki okul servis araçları polis ve jandarma ekiplerince denetlendi.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçedeki servis araçlarını inceledi.

Araçları mevzuatlar çerçevesinde denetleyen ekipler, sürücüleri de uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Dodurga ilçesinde de Kaymakamlık tarafından oluşturulan komisyon, servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde eksiği bulunmayan sürücülere teşekkür edildi.

Editör: AA AJANS