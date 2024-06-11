2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Kargı’da yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Öğretim Görevlisi Müdür Yardımcısı Furkan Akbulut, Öğretim Görevlisi Ahmet Doğan Çakır, Kargı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Tuğrul Yıldırım, Melda Bolat, Ayşe Betül Çalışkan, Seldanur Çelik Tuncer ve öğrenciler katıldı.

İş Güvenliği ve Harita bölümünü derece ile bitiren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. İş Güvenliği bölümünde Fadime Bozatlı, Fatma Yıldırım, Elif Kurt, Caner Tatar, Harita bölümünde Ümmügülsüm Bulut, Hayati Vatan Eraslan, Haşim Ekinci’ye ödülleri takdim edildi. Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, okulunu derece ile bitiren öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediğini ifade etti.

DERELİ’YE ZİYARET

Kargı’da düzenlenen mezuniyet töreni öncesinde HİTÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ve beraberindekiler Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’yi makamında ziyaret etti.

Maraşlıoğlu ile birlikte ziyarete Öğretim Görevlisi Müdür Yardımcısı Furkan Akbulut, Öğretim Görevlisi Ahmet Doğan Çakır katıldı. Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ve öğretim görevlileri Başkan Dereli’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılı çalışmalar dilediklerini ifade ettiler.

