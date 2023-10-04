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KKTC’de çok kritik bir noktada yer alan Beyarmudu’na Türkiye’den çok sayıda siyasi, ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı, önceki dönem TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde komisyon üyeleriyle Beyarmudu’nu ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve TC Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Fuat Oktay, “Pile yolundaki çalışmaları yerinde incelemek istedik. Olayın aslını Kıbrıslı Türk kardeşlerimizden dinledik.Bize düşen, bu insani projenin tamamlanmasıdır. BM Barış Gücü de dahil onlara da düşen aynı şeydir aslında. Bu proje bir barış projesidir ve hep birlikte tamamlamamız ve gurur duymamız gereken bir projedir.” diye konuştu.