İlçede 7 yıl boyunca Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Dr. Osman Karakuş, yeni görev yeri olan Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevine başlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Anestezi Bölümünde ihtisas yapan Karakuş, 2013-2014 yıllarında Hitit Üniversitesi ÇORUM Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniğinde görev yapmış, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesinde başhekimlik görevinde bulunmuş, 2017 yılında da Vezirköprü Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanmıştı.

Editör: İHA AJANS