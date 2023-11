Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmetle yâd ediyor, onunla birlikte ebedî âleme irtihal eden tüm şehit ve gazilerimize de minnettarlığımı ifade ediyoruz.

Her şartta milletine koşulsuz güvenen ve ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradeyi her şeyin üstünde tutarak ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmayı hedef göstermiştir. Ulusal egemenliğe sahip olmanın kıymetini bilerek, varlığını milletine adayan, milli ve manevi değerlerin ışığında aklın ve bilimin öncülüğünde halkını bu ideal etrafında birleşmesini sağlayan büyük bir liderdir.”

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MİLLETİMİZİN

ÖZÜNDEKİ BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YENİDEN YAKMIŞTIR”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini göstermiştir. Milletimizin özündeki bağımsızlık ateşini yeniden yakmıştır. Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır, aydınlatacaktır.”

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÜTÜN UMUDU GENÇLİKTEDİR”

‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün umudunun gençlikte olduğunu, bu sözleriyle vurgulamıştır. Onun hedef gösterdiği muasır medeniyet çizgisini, daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden gençlik, aklın ve ilmin rehberliğinde milli ve manevi değerlerin ışığında çağdaş medeniyetlerin ilerisine geçme hedefini daima diri tutacaktır. Bugün bizler de Aziz Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda, "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şâd olsun.”