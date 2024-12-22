Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Kapaklı 61. Sokak’ta H.B.'ye ait park halinde 19 ADV 536 plakalı otomobil ve aynı sokakta bulunan bir ikamete kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede araçta ve binada hasar tespit edilirken, şüphelilerin boş kovanlarıda alarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polis, olayın şüphelilerinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.