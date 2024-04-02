Afacan, “Bu hafta, kanserle mücadelede erken teşhisin ve bilinçli sağlık kontrollerinin hayati önemini vurgulamak için bir araya geliyoruz. Erken tanı, kanserle mücadeledeki en etkili silahlardan biridir. Erken aşamada teşhis edilen kanser vakaları, daha etkili tedavi seçeneklerine ve daha başarılı sonuçlara olanak tanır. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrollerine ve kanser tarama programlarına katılarak kanserle mücadelede önemli bir adım atabiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Eczacılar olarak, toplumun sağlık ve refahına katkıda bulunma misyonumuzun bir parçası olarak erken tanı ve önleyici sağlık hizmetlerinin teşvik edilmesine büyük önem veriyoruz” diyen Afacan, “Hastalarımıza düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilgi vermek ve kanser tarama programlarına katılımı teşvik etmek gibi görevlerimizi yerine getirirken, erken tanının hayat kurtarıcı etkilerini vurgulamaya devam ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır sloganıyla, kanserle mücadelede toplum olarak bilinçli ve proaktif olmaya çağrılıyoruz. Bu hafta, sevdiklerimizi, ailemizi ve kendimizi kanser riskine karşı korumak için önemli adımlar atmamız gerektiğini hatırlıyoruz” dedi.

Erol Afacan, “Her birimizin, kanserle mücadeledeki rolü büyüktür. Erken teşhisin ve bilinçli sağlık kontrollerinin hayati önemini anlamak, kanserle savaşta kazanılan zaferlere katkıda bulunmamıza olanak tanır. Bu hafta, kanserle mücadelede daha güçlü bir toplum oluşturmak için bir araya gelerek, umudu ve bilinci yayma fırsatı sunuyor.

Son olarak, erken tanının önemini vurgulayan tüm sağlık çalışanlarına ve kanserle mücadelede gösterdikleri çaba ve özveriye tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Birlikte, kanserle mücadelede daha büyük başarılar elde etmek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası'nı kutluyor, erken tanı ve bilinçli sağlık kontrolleri konusunda toplumumuzda farkındalık yaratmaya devam etmeyi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ