Çorum Belediyesi, Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’nın işletmesini devraldı. Daha önceden işletme hakkı ihale ile özel firmalara kiralanan kamyon garajında artık Çorum Belediyesi hizmet sunacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, işletmesi belediye tarafından devralınan kamyon garajında incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ KAMYON GARAJI OLACAK”

Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’nı Türkiye’nin en iyi kamyon garajına dönüştüreceklerini açıklayan Başkan Aşgın “Şirketlere bırakmayacağız. Çorum Belediyesi olarak bizzat biz işleteceğiz. Belediye personeli 7/24 burada esnafımıza hizmet verecek. Nakliyeci ve şoför esnafımızla karşılıklı istişare ile eksiklerini hızlı bir şekilde gidereceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle burada çalışma yaparak pırıl pırıl bir kamyon garajı haline getireceğiz. Ücret tarifeleri de geçen yıl ile aynı olacak. Bu yıl zam uygulamayacağız. Herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.” dedi.



ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çorum Belediyesi ekipleri kamyon garajındaki çalışmalarına zaman geçirmeden başladı. Ekipler, banyo ve duş alanları, lokanta ve çay ocağı tesisleri ve dinlenme alanlarının bakım onarımını yapacak.

ŞEHİR İÇİNE KAMYON VE TIR PARKI YASAK

Öte yandan Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şehir içinde mahalle aralarına kamyon ve TIR parkının yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Açıklamada “Şehir içerisine kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulması ve park edilmesi yasaktır.” denilerek, şehir trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için ağır vasıta şoförlerinin araçlarını Çorum Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı’na park etmesi istendi.