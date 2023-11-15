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Çorum Belediyesi tarafından yapılan Akkent Mahallesi Gimat 19. Sokak’ta Çorum Ticaret Borsası Kompleksi Batısı’nda bulunan Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon TIR Garajı içindeki sosyal tesislerinin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye katılanlar arasında en yüksek teklifi veren Çorum S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooparatifi oldu.

230 kamyon ve TIR kapasitesine sahip, 19 nakliye ofisi ve büfe, kafe, lokanta, kahvehane gibi sosyal tesisleri ile birlikte ihale edilen Kamyon ve TIR Garajı’na en iyi teklifi Kooperatif Başkanlığı’nı Hasan Eker'in yaptığı S.S. 32 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yaptı.

Kooperatif Başkanı Hasan Eker ve Başkan Vekili Yaşar Bozok ihalenin Çorum’a hayırlı olmasını diledi.