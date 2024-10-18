Hükümet KPSS'siz, sözleşmeli memur ve personel alımı için açılan kadroları duyurdu. Toplam 7 bakanlık ve 27 kurum 13 binden fazla personel alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de farklı iş dallarında kura ile 275 kişi alınacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

Alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Belli bir yaş sınırı da yok. Tek şart herhangi bir kurumdan emekli olmamak. Başvrular ise İŞKUR üzerinden yapılıyor. Her bakanlığın ve kurumun başvuru tarihi, alım süreci farklı işliyor.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise engelli ve eski hükümlüler için 8 kişilik kontenjan açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı 100 müfettiş yardımcısı için, Adalet Bakanlığı da icra müdürü ve icra müdürü yardımcılığı için 400 kişilik kontenjan açtı.

Milli Savunma Bakanlığı 69 kpersonel, İçişleri Bakanlığı 23 personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 15 personel alacağını duyurdu.

Jandarma ve Sahil ve Güvenlik Akademisi ise 9 bin 690 uzman erbaş alımı ile en fazla personel istihdam edecek kurum oldu.