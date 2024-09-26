Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli bir şekilde yürütümü amacıyla il genelinde görev yapan CİMER onay yetkili ve CİMER kullanıcı kamu görevlilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, İletişim Başkanlığı Kamusal Halkla İlişkiler Koordinatörü Ahmet Reha Kayaoğlu, Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer, Cumhurbaşkanlığı CİMER eğitim uzmanları ve Çorum’daki kamu kurum ve kuruluşlarının CİMER kullanıcı personelleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, vatandaşların şikâyet, talep, görüş ve önerilerinin hızlıca işleme alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesini sağlayan vatandaş odaklı görev yapan yeni iletişim teknolojilerinin kullanıldığı CİMER sisteminin anlatıldığı eğitim hakkında bilgi verdi.

Ayrancı’nın açılış konuşmasının ardından, CİMER eğitim uzmanları Ahmet Reha Kayaoğlu, Mustafa Tolga Karaoğlu ve İlker Mutlu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan CİMER sorumlularına eğitim sunumu yapıldı.

Eğitim semineri, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ