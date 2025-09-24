Türkiye Diyanet Vakfı mobil ikram aracıyla Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere çay ikram edildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve müftülükte görev yapan manevi danışmanlar da alanda yer aldı. Yetkililer öğrencilerle sohbet ederek yeni döneme dair moral ve motivasyon verdi.

Etkinlik sonrası İl Müftüsü Yıldırım ve beraberindeki ekip, kampüs içinde yer alan Müftülüğe bağlı Genç Ofisi ziyaret etti. Burada öğrencilerle kısa bir hasbihal gerçekleştiren Müftü Yıldırım, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek maneviyatı ve dayanışmayı ön planda tutan mesajlar paylaştı.

İl Müftülüğü, üniversite gençliğine yönelik bu tür faaliyetlerin eğitim yılı boyunca süreceğini belirterek öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi