Önceki dönem Ahmetoğlan Köyü Muhtarı Cemal Özdemir'in eşi, Satılmış, Murat, Emine Özdemirci, Mehtap Alagözyaylası, Muharrem Köten, Kemal Topcu, Şozen Topcu ve Cihan Katırcı'nın anneleri, Arif Atak, Muharrem Atak, Münevver Solak, Sevim Hardal ve Rukiye Solak'ın kardeşleri, Güngör Atak'ın halası Kamile Atak (76) rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Ahmetoğlan Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye CHP İl Genel Meclis Üyeleri; Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyeleri; Nazik Bulut, Sedat Genç, Müslüm Acar, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP eski il başkanları; Cengiz Atlas, Osman Samsunlu, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Mecitözü – Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topcu, Körücek Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz, CHP önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, iş insanları; Sadık Yıldırım, Fırat Perçin, Umut Eke, Arif Acır, Zafer Kalem, önceki dönem Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.