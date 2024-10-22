Önceki dönem Ahmetoğlan Köyü Muhtarı Cemal Özdemir'in eşi, Satılmış, Murat, Emine Özdemirci, Mehtap Alagözyaylası, Muharrem Köten, Kemal Topcu, Şozen Topcu ve Cihan Katırcı'nın anneleri, Arif Atak, Muharrem Atak, Münevver Solak, Sevim Hardal ve Rukiye Solak'ın kardeşleri, Güngör Atak'ın halası Kamile Atak (76) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kamile Atak, kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Ahmetoğlan Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi