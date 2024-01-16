Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Kamil Deveci ve yol arkadaşları, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun önerisi doğrultusunda, ÇORUM HABER’e abone kampanyasına katılma kararı aldıklarını bildirdiler.

Kamil Deveci ile aday arkadaşları Alev Polat ve Reyhan Bolat, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la sohbet ettiler Ziyarete, Kamil Deveci’nin eşi Kamer Deveci, Tuncay Polat, oğlu Soner Polat ve Can Atay Yıldırım da katıldı.

Kamil Deveci’nin diğer aza adayları ise, Halil Kabadayı, Cafer Aşkın, Tuncer Duran, Bilal Baylan, Mehmet Çetinkaya ve Dursun Belli.