AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşarken, mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Milletvekili Kaya Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınlayarak: “Bizlere manevi derinliğinde arınma, bağışlanma fırsatı sunan ve sonsuz rahmeti ile mağfireti içerisinde barındıran Kadir Gecesi, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır” dedi.

Mübarek kadir gecesinde yaşanılan bu manevi atmosferi; yarın da aynı duygularla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kaya,“Geçmişte yaptığımız hata ve kusurlarımızın bir daha tekrarlanmamasına gayret göstermeli; dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün ve kardeşliğin hâkim kılınmasını sağlayarak, yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunulmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabildiğimiz herkese açmalıyız. Dış ve iç bedhahlara karşı Allah milli birlik ve beraberliğimizi daim etsin.

Çünkü Kadir Gecesi, sadece ibadetle değil, aynı zamanda kalpleri yumuşatarak, gönülleri buluşturarak gerçek anlamına ulaşır. Yardımlaşma ve paylaşma ruhunu canlı tutmak, bu gecenin feyzinden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yine İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının bir an önce son bulmasını yüce Allah’tan niyaz ederken, tüm İslam âlemi, milletimiz ve Çorumluların Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK