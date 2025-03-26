Şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu 16. vefat yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren BBP İl Başkanı Özkan Yandım, onun yolundan gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla aziz milletimizin çok değerli bir evladını, siyasetin büyük bir Türk milliyetçisini kendilerinin ise yeri doldurulamayacak liderlerini kaybettiğini söyleyen Yandım, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

“Muhsin Yazıcıoğlu, yaşamının her anında gösterdiği dik duruşu, ülkesine ve milletine olan bağlılığı ile halkımızın gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. ‘Zulüm Azrail olsa da hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir' sözleriyle aziz milletimizin teveccühüne mazhar olan Muhsin Yazıcıoğlu, mücadele azmi ve liderlik vasıflarıyla sadece BBP camiası için değil, tüm Türk-İslam davası neferleri için önemli bir ilham kaynağı olmuştur.

Merhum Muhsin başkanımızı rahmetle anarken, bu yolda onun mirasını yaşatmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizin bir kez daha sözünü veriyor, onunla birlikte Rahmeti Rahman'a kavuşan Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR