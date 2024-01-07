Emekli imam Arif Kısayol (52) Buharaevler Mahallesi'nde bulunan İnci Park'ta yürüyüş yaparken aniden yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kısayol, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kısakol'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Arif Kısakol, Çorum'da çeşitli camilerde görev yaptıktan sonra Hz. Ömer Camii'nden emekli emekli oldu.

Kısakol'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.