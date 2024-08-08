Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hizmet projesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Birçok medeniyete evsahipliği yapmış olan, tarihi ve kültürel olarak çok değerli zenginliklere sahip olan ilimizde devam eden arkeolojik kazılar içerisinde yer alan, Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin önderliğinde sürdürülen ve içerisinde tarihi Behramşah Medresesi’nin de bulunduğu Kalehisar kazılarına geçen yıl 100 bin TL destek sağladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu yıl 250 bin liralık bir desteği öngördüklerini açıkladı.

Bakanlık denetiminde süren bilimsel kazılarda ortaya çıkan tarihi eserlerin korunması başta olmak üzere çeşitli konularda bu desteğin verileceğini söyleyen Aşgın, “Çorum’un turizm potansiyelinin artmasını istiyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 100 bin TL destek sağladığımız Kalehisar kazılarına bu yıl 250 bin liralık bir destek öngörüyoruz. Şehrimizde genel anlamda Hitit tarihi ile ilgili kazılar sürmektedir. Ancak Kalehisar’ın özelliği bir Selçuklu kenti olmasıdır. Selçuklunun önemli bir merkezinin biran önce gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Kazılar devam ettiği sürece desteğimiz de sürecektir” dedi.

Daha sonra yapılan oylama ile Kalehisar kazılarına destek verilmesi oybirliği ile onaylandı.

Öte yandan Belediye Meclis üyeleri ADD Çorum Şubesi hizmet binasının eksiklerinin giderilmesi amacıyla talep edilen ortak hizmet projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sağlanacak destek ile Turgut Özal İş Merkezi en üst katında kurulacak olan Bilim Merkezi ile İş Kadınları Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile hayata geçireceği “Katıl Üret Pazarla” projesine destek talebini de oybirliğiyle kabul etti.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ