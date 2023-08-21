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Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk imzaların 7 Eylül 2022’de atıldığını hatırlatan mahalle sakinleri, 24 Şubat 2023 tarihinde konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın buradaki binaların yıkımına bir kaç ay sonra başlanacağını söylediğini, ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydettiler.

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin iptal edilip, edilmediğini öğrenmek istediklerini vurgulayan mahalle sakinleri, belediyenin işlerinin sürekli yarım kaldığını öne sürerek, buna ise önümüzdeki seçimde en güzel cevabı vereceklerini dile getirdiler.

Bu projenin sadece seçim malzemesi olarak kullanıldığını iddia eden mahalle sakinleri, konuyla ilgili belediye yöneticilerinden bir açıklama beklediklerini sözlerine eklediler.