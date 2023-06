Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatın her alanında önemli hale gelen yazılımın ilimiz ve şirketleri için de bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak bu kapsamda bir sosyal sorumluluk projesi olarak 500 kişilik “İş Garantili Yazılım Kursu” açtıklarını hatırlattı. Yazılımın gelecekte hayatın tüm alanlarında ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kahraman kursa başvuran 4 bin 530 kişiden 202'sinin ilk aşamayı başarıyla tamamlayarak ikinci aşamaya geçmeye hak kazandığını dile getirdi.

Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala, Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Dr. Gökhan Ölmez, Çorumgaz A.Ş. Basın Danışmanı İlhami Türksal ile bir basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Kahraman, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu açtıklarını hatırlattı.

Düzenledikleri kursa Çorum'un yanı sıra Ankara, Kayseri, İstanbul, Tokat, Amasya, Samsun başta olmak üzere 37 farklı ilden başvuru aldıklarını belirten Kasım Kahraman, kursa katılanlar arasında farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğunu ve bu kişilerin kendilerini yazılım alanında geliştirmek istediğini bildirdi.

165’i Çorum’dan olmak üzere başarılı olan 202 kişi arasından tam öğrenme modeli ile konusunda uzman eğitmenlerden online kurulacak interaktif sınıflarda ve canlı eğitmenler eşliğinde yapılacak eğitim sonunda başarılı olan genç yazılımcıların Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilmeye hak kazanacağını hatırlatan Genel Müdürü Kahraman, kursun ilk olarak 2022 yılı Haziran ayında başladığını, ilk aşamada başvuruda bulunan 4 bin 530 kişiden 3 bin 662’sinin seviye tespit için yapılan ilk sınava katıldığını, bu aşamada 59 saat eğitim alan Bin 11 kursiyerden sınavda başarılı olan 292 adayın 221 saatlik bir eğitime daha tabi tutulduğunu ve bunda da başarılı olanların ikinci aşamaya geçmeye hak kazandığını vurguladı.

Kasım Kahraman, toplantıda yaptığı açıklamada, “Güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için elimizden geleni mutlulukla yapma heyecanıyla harekete geçtik. Bu kapsamda başlattığımız kursumuz bilindiği gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile yapıldı.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 202 genç yazılımcı, 17 Haziran – 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplamda 8 grup halinde 512 saatlik son aşama eğitimine katılacaklar. Bu eğitim süresi boyunca, katılımcılar HTML5 ile Web Geliştirme, C#, Her Yönüyle SQL Server, Entity Framework Code First, Web API ile Servis Geliştirme ve ASP.NET Core MVC ile Uygulama Geliştirme konularında eğitim alacaklar. Kurs programını her sınavdan % 80'lik başarı ile tamamlayan her aday, Ahlatcı Holding bünyesinde işe başlamaya hak kazanacak” şeklinde konuştu.

Projelerinin ülkenin teknoloji alanında yetenekli gençlerini istihdam etme yolunda büyük bir adım olarak görüldüğünü, bu nedenle Ahlatcı Eğitim Vakfı katkıları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından İstanbul’da da Temmuz ayında yeni bir kursun başlatılacağını, ayrıca eğitim ve iş dünyasını birleştiren bu tür programların genç yazılımcılar için pratik ve teorik bilgilerin birleştirilmesine yardımcı olduğunu belirten Kahraman; “Ahlatcı Holding, gençlere sunduğu bu fırsatla, ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yalnızca kadim şehrimiz Çorum için değil, güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için elimizden geleni mutlulukla yapma heyecanıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

202 kursiyerimiz de son aşamada başarılı olursa hepsinin işi hazır. Ama bizde çalışmak istemezler ise ülkenin istedikleri firmasında işe girebilirler. Bu konuda bağlayıcı bir şey bulunmuyor. Hatta bu eğitimin ardından lisans ve yüksek lisans düzeyinde üniversiteye de devam ederek kendilerini daha da geliştirebilirler. Kursiyerlerimiz kursu bitirdi ama farklı şirketlerden farklı teklifler alırlarsa onlara da 'gidemezsin' diye asla bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımız faydalı hizmetler üretsinler, bunun memnuniyeti bize yetecektir. Türkiye için önemli olan gençlerin üretmeleridir. Üreten Türkiye’de daha çok üreten genç olmalıdır. Ahlatcı Holding olarak biz de buna katkı sağlarsak ne mutlu bize” dedi.