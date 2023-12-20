İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 63 ilde düzenlenen operasyonlarda tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki sizlerin duası ve desteği ile terör ve işbirlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.