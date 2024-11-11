Pendikspor maçında Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golün sahibi Sadir Seven, futbolculuk kariyerinde ilk kez 1.Lig’de gol attı.

Sezon başında Giresunspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki Kadir Seven, Landre’nin sakatlığı nedeniyle ilk 11’de başladığı Pendikspor maçında takımına galibiyeti getirdi. Genç stoper, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen gayet başarılı bir performans sergilerken, 45+3.dakikada Atakan Akkaynak’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek takımına çok kritik 3 puan kazandırdı. Kadir, hem takımına galibiyeti getirdi, hem de profesyonel futbolculuk karilerinde ilk kez 1.Lig’de gol atma başarısı gösterdi.

Profesyonel futbolculuk kariyerindeki gol sayısını 4’e çıkartan Kadir, diğer 3 golü de 3.Lig’de, Orduspor 1967 A.Ş. formasıyla attı. Genç stoper, son golünü 20 Şubat 2022’de Karşıyaka’ya atmıştı.