Kur'an-ı Kerim'de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, ‘Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece’ olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor: “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur”

MÜFTÜLÜK’TEN

KADINLARA ÖZEL

Öte yandan Çorum İl Müftülüğü de Kadir Gecesi nedeni ile bir program hazırladı. Kadınlara özel hazırlanan Kadir Gecesi özel programı bugün saat 13.30’da Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirilecek. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak programda Mevlid-i Şerif okunarak Tövbe-i İstiğfar yapılacak. İlahilerin ardından ise sohbet ve dua gerçekleştirilecek. Program Sakal-ı Şerif ziyareti ile son bulacak.

Editör: HABER MERKEZİ