Milletvekili Ahlatcı, mesajında Kadir Gecesi’nin İslam dünyası için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, rahmet ve bereketin yeryüzüne indiği özel bir zaman dilimidir. Bu gecede, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirerek, mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin dualarında olmalıyız” dedi.

Çorumluların ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik eden Ahlatcı, “Rabbim, bizleri sağlık, huzur ve bereket içinde Ramazan Bayramı’na ulaştırsın. Bu mübarek gecede yapılan duaların, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ