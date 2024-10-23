Kadınlara yönelik şiddet ülkemizde her gün gündeme geliyor. Uzmanlar, bu şiddet türünün insan hakları ihlaline yol açtığını anlattı.

“İNSAN HAKLARININ

İHLALİNE YOL AÇIYOR”

Konuyla ilgili Onma Psikoji'den Psikolog Buse Şimşek, açıklamalarda bulundu. Psikolog Şimşek, “Şiddet, bireyin maruz kaldığı fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar göreceği ya da acı çekeceği durumlarla sonuçlanan veya sonuçlanması öngörülebilir olan hareketlerin, tehditlerin, baskıların oluşmasına ve keyfi bir şekilde özgürlüğün engellenmesine neden olan tutum ve davranışların bütünüdür. Kadına yönelik şiddet ise karşısındakinin sadece kadın olduğu için uyguladıkları ve kadını etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcı tutum ve davranışlarla insan haklarının ihlaline yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLUK TRAVMALARI

ŞİDDET EĞİLİMİNİ ARTTIRIR”

Kadınların en temel haklarını ihlal eden şiddet türlerini anlatan Psikolog Şimşek, “Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet, kadınların en temel haklarını ihlal eden ve hayatlarını tehdit eden bir sorun haline getiren türlerdir. Bunun yanı sıra kadın cinayetleri de cinsiyet temelli olmakla birlikte genelde kadının tanıdığı bir erkek, çoğu zaman partneri ya da aile üyeleri tarafından gerçekleşen bir şiddet biçimidir. Bazı durumlarda, bu şiddeti uygulayan erkeklerin psikolojik veya duygusal olarak yaşadığı sorunlar olduğu gözlenmiştir. Özellikle çocuklukta yaşanan travmalar, kötü ebeveyn modelleri ve kişilik bozuklukları şiddet eğilimini arttırabilir. Ancak bu tür psikolojik temelli sorunlar, şiddetin temel nedeni değil, sadece bu durumun ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenlerdir” diye konuştu.

“MANİPÜLATİF GEREKÇELERİN ALTINDA

YATAN GERÇEK NEDEN SORGULANMALIDIR”

Şiddet uygulayan erkeklerin manipülasyon uyguladığını da anlatan Psikolog Buse Şimşek, daha sonra şunları söyledi: “Günümüzde artık sıkça görüyoruz ki şiddet uygulayan erkek, bu etkenleri neden olarak göstererek yaptığı şeyi örtbas etmeye yönelik manipülasyonlar uygulamaktadır. Bu manipülasyonlar, genelde durumu hafifleterek kişinin sorumluluktan kaçmasını sağlayan bahanelerdir. Kadına yönelik şiddeti örtbas etmek amacıyla kullanılan bu tür bahaneler, şiddetin gerçek doğasını gizleyerek durumu meşru kılmayı hedefler. Bu bahaneler, şiddet uygulayan erkeğin sorumluluğunu azaltırken kadını suçlu konuma getirir. Unutmayın ki her ne sebep öne sürülürse sürülsün, şiddeti hiçbir bahane haklı çıkaramaz. Aksine bu tür manipülatif gerekçelerin altında yatan gerçek neden sorgulanmalıdır.”

Editör: İHA AJANS