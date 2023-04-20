Yoğun katılımın olduğu iftar yemeği, Dalyan Makina Muhasebe Müdürü ve KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Hatap Değirmenleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş Muhasebe Müdürü Hacer AKSOY, iş yerinde kişinin kendi kendisini analiz ederek, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varması, kendini tanıma, kendine değer verme, güçlü iletişim becerileri, olumlu düşünme alışkanlığı, gerçekçi olma, özgüven, motivasyon ve zaman yönetimi hakkında kişisel gelişim eğitimi verdi. (Haber Merkezi)