Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Çorum ile birlikte Amasya, Tokat, Ankara’dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile uzmanlık öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Pelviperinoloji Günleri’ne katılan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Uluslararası Ürojinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe’nin konuşmalarının ardından bilimsel programa geçildi.



Başkanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Birim Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Görkem ve Üroloji Kliniği Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Serdar Çağlayan’ın yaptığı oturumda Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu, pelvik anatomi ve idrar kaçırma ile ilgili yeni cerrahi tekniklerden bahsetti.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Derya Kılıç ise, idrar torbası sarkması (sistosel) tipleri ve yönetimini anlatırken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe de, idrar kaçırma ve rahim sarkması için rahim koruyucu kapalı ameliyat tekniklerini anlattı.

Bilimsel programın ardından Prof. Dr. Tayfun Güngör ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Cihan Toğrul’un modere ettiği canlı cerrahiler güncel bilgiler ışığında yeni teknikler geliştiren Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Op. Dr. Merve Konal tarafından ameliyathanede başarılı bir şekilde yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar eş zamanlı soru-cevap ve interaktif şekilde ameliyatın kritik noktaları ile ilgili bilgi aldılar. Ameliyat tekniklerini geliştiren uzman eğitimcilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin tüm katılımcılara aktarılmasının sağlandığı bu verimli program hastanen ve ilimizin tanıtımına da katkı sağladı.

Program kapsamında ameliyat tekniklerini geliştiren uzman eğitimcilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin tüm katılımcılara aktarılması sağlandı.



Program sonunda Başhekim Zehir, il içinden ve il dışından katılım sağlayan katılımcılara ve bilgi ve tecrübelerini aktarmak üzere gelen Prof. Dr. Tayfun Güngör, Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu, Prof. Dr. Yakup Kumtepe ve Doç. Dr. Derya Kılıç’a teşekkür etti.

Ayrıca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kliniklerinde sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim hizmetlerinin artarak sürdürülebilmesi için çalışmaların süreceğini dile getirdi.