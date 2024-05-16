Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye çapında düzenlediği "Hafız Kal" Yarışması Türkiye Finalleri tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan ve 30 yaş üstü kadın ve erkek vatandaşlara yönelik 2024 yılında ilk kez "Hafız kal" sloganı ile Hafızlık Yarışması düzenlendi. 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz kategorilerinde düzenlenen yarışmanın Türkiye Finalleri Ankara, Gaziantep ve Erzincan’da düzenlendi.

Ankara TDV Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 8 bölge birincisinin katıldığı Kadınlar Hafızlık 15 Cüz Kategorisine Manisa’dan katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Nazife İşbilen Türkiye ikincisi olurken, birinciliği Mardin’den Nura Celaleddin, üçüncülüğü ise Çorum’dan Fatma Çakır elde etti.

Editör: İHA AJANS