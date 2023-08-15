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TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “İş hayatından ev hayatına kadın elinin değdiği her şeye farklı bir anlam ve güzellik katıyor. Fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında daha aktif rol alması gerekiyor. Kadınlar ekonomi ve iş hayatındaki ağırlığı arttıkça, ülkemizin ve memleketimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Semrin Kaleli ise “Kadınların, iş dünyasındaki alanlarını ve girişimci pencerelerini genişletmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek, güçlü bir ekonomiye, gelişmiş bir toplumsal yapıya sahip olabilmek için iş dünyasında daha etkin olması gerektiğine inanıyorum. Kadının daha fazla istihdamda yer alması, girişimci olması ve ekonomiye katılması ile yani kadının güçlenmesi ve kalkınmasıyla toplumların çağdaşlık seviyesi artar. Bu nedenle yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda her zaman destek olan Çetin Başaranhıncal Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başaranhıncal, İŞKAD Başkanı Kaleli ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuğut’a ziyaretleri için teşekkür etti.