Kadının, ailenin temeli, gelecek nesillerin teminatı olduğunu ifade eden Saatcı, “Kadınlarımız bu toplumun temelidir. Kadınlarımız olmadan bir yanımız eksiktir. Çalışan kadın olarak yaşadığınız sorunlara ek olarak, kadın olmanın getirdiği zorluklarla da mücadele ediyorsunuz. Bir kangrene dönüşen sağlıkta şiddet olaylarında, şiddete en çok maruz kalanların kadın çalışanlarımız olduğu ortadadır. Yapılması gereken, kadınlarımıza sahip çıkmak, toplumsal duyarlılığı artırarak şiddet olaylarını tamamıyla sona erdirmektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılmalıdır. Öncelikle mevcut yasal düzenlemeler ciddiyetle uygulanmalı ve bu düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ek düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)

