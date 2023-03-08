Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı İç Anadolu Bölgesi’nde meteorolojik kuraklık, baraj ve göletlerde etkisini gösterdi. Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar alanı sulayan Çekerek Barajı’nda kuraklık nedeniyle yüzde 90 eksilme ile doluluk oranı yüzde 10,6’ya düştü.

“KURAKLIK BİRÇOK OLUMSUZLUĞU BERABERİNDE GETİRECEK”

Kuraklığın Türkiye’nin her bölgesinde aynı derecede hissedilmeyeceğini açıklayan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, “Kuraklık, sosyoekonomik yönden baktığımızda ürün çeşitliliğinin azalmasına, üretim miktarının azalmasına, pazarlarda ürünlerin fiyatının yüksek olmasına, daha pahalıya ürün tüketilmesine sebebiyet verecek. Yani gıda güvenliği ve güvencesinin yeterince karşılanamaması gibi bir olumsuzlukla karşılaşacağız. Barajlarda su seviyesinin azalması ya da olması gereken seviyenin altına düşmesi tarım alanlarını tehdit edecektir. Kuraklık tarımsal sulama için gerekli suyun yetersizliğini, içme sularının azalmasını, biyolojik çeşitliliğin azalmasını tehdit edecektir. Diğer yandan da elektrik enerjisi yönünden de bize sorun yaşatacaktır. Dolayısıyla beklenilen yağış olmadığı takdirde noksanlıklar yaşanabileceğini ifade edebilirim” dedi. (İHA)

