Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum’un 8 bin yıllık tarihi geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

Vali Dağlı, “18 Mayıs Müzeler Günü” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs gününün “Müzeler Günü” ilan edildiğini kaydeden Vali Dağlı, “Geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağlayan müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, insanlığın kültürel mirası ve uygarlık deneyimi konusunda bizlere ışık tutan önemli ve eşsiz mekânlardır” dedi.

Çorum’un 8 bin yıllık tarihi geçmişiyle dünya arkeolojisinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vali Dağlı, “Anadolu’nun ilk devleti ve ilk başkenti olan Hattuşa’yla, Ulu Önder Atatürk’ün emriyle ülkemizde Türk bilim insanlarınca başlatılan ilk kazı olan Alacahöyük’le, Ortaköy-Şapinuva’yla, yüzlerce höyük, ören yeri, tümülüs vb. arkeolojik alanlarıyla kendisi de adeta bir açık hava müzesidir” ifadesini kullandı.

Çorum, Alacahöyük ve Boğazkale müzelerinda bu kazı alanlarından çıkartılan Hellenistik, Roma, Bizans, Hitit, Frig, Kalkolitik ve Eski Tunç dönemi eserlerinin sergilendiğini, Çorum Müzesi’nde de birçok unik eserin yer aldığını kaydeden Dağlı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu nedenle böylesine kültürel mirasa sahip ilimizde, sahip olduğumuz değerlerin korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılması gereken çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın bu değerlere sahip çıkmasını sağlamak amacıyla kutlanan “Müzeler Günü” önemli bir fırsattır.

Bu kapsamda her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanmakta olan “Müzeler Günü” nedeniyle Çorum Müzemiz, 18 Mayıs günü, akşam saat 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık olacaktır. Tüm Çorumlu hemşerilerimizi Çorum, Alacahöyük ve Boğazkale müzelerimi ziyarete davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Günü” nü kutluyorum.”

Editör: SELDA FINDIK