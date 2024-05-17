Çorum'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliğine ait süt yüklü tanker devrildi.

Çorum Eski Ekin Bağları Yolu üzerinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliğine ait süt yüklü tanker devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Ekin bağları son virajında 10 ton süt taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, devrildi. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Editör: HABER MERKEZİ