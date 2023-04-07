Vali Çiftçi, “Kökleri iki bin yıllık medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845’te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teşkilatımız, kadim devlet geleneğimizin en güzide teşkilatlarından birisidir” dedi.

Gücünü milletten ve kanunlardan alan Emniyet Teşkilatı’nın 178 yıldır hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle kamu düzenini tesis ettiğini kaydeden Vali Çiftçi, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Vatandaşın can, mal emniyetini ve konut güvenliğini sağlamakta, suç ve suçlularla mücadele etmektedir. Yardım isteyenlere, darda kalanlara, aciz ve düşkün insanlara yardım etme görevlerini yerine getiren emniyet mensuplarımızın en büyük gücü, milletimizin güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife anlayışıdır.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için görevi başında bulunan ve milletimiz için gurur vesilesi olan tüm emniyet mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.” (Haber Merkezi)