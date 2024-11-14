Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Osmancık ilçesinde iki adres ve bir araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 311 adet fişek, 2 adet sigara sarma makinesi, 6 adet manuel sigara sarma makinesi, 4 bin adet/dal içi kaçak tütünle doldurulmuş makaron sigara, 10.400 adet/dal kaçak boş makaron sigara, 11 kg. kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle ilgili olarak Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda üç şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlunun her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi