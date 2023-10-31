Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatı tedavi çalışmaları çerçevesinde 2002 yılından bu zamana kadar toplam 2 bin 281 hayvan tedavi edilip tekrar doğaya salındı. Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde de 2023’te şu zamana kadar 65 kişiye kurallara uymadığından ya da kaçak avlandığından dolayı 337 bin 404 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara kötü muamele yapan 20 kişiye de toplam 227 bin 701 TL idari para cezası uygulandı.



Kurulduğu 1969 yılından itibaren sülün yetiştiren Gelemen Sülün Üretim Merkezi’nde 1969 yılından 2023 yılına kadar 354 bin 754 adet sülün yetiştirildi. Yetiştirilen sülünler Türkiye’de kene ve diğer zararlıların bulunduğu illerde doğaya bırakıldı. 2023 yılında da Samsun’da yetiştirilen 14 bin adet sülün de Ordu, Trabzon, Rize, Zonguldak, Bartın, Giresun, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Siirt gibi illerde doğaya bırakılacak. Rezerv olarak ayrılacak 2 bin 500 adet sülün de ihtiyaç duyan diğer illerde doğaya bırakılacak. Ayrıca merkezde yetiştirilen 400 adet kınalı keklik de Samsun’da haşerelerin çok olduğu doğal alanlara bırakılacak. Öte yandan Müdürlüğün Kunduz Geyik Üretim Merkezinde 1984 yılından bu zamana kadar yetiştirilen 87 adet kızıl geyik de Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum’da doğal yaşam alanlarına salındı.



Öte yandan Samsun’da 21 vahşi yaşam alanı fotokapanlar ile takip ediliyor. Bu fotokapanlara zaman zaman yaban kedisi, kızıl geyik, kurt, karaca, yaban domuzu ve çakal gibi hayvanlar yakalanıyor.