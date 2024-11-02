Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) 1 -31 Ekim Meme Kanseri Ayı etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Farkındalık yürüyüşü Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencilerinin katılımı ile Devlet Tiyatro Salonu önünde başladı.



KA-DER Başkanı Bekir Şahin, dernek yönetici ve üyelerinin de katıldığı yürüyüşe katılanlar ellerindeki pankartlarla kansere dikkat çektiler. Çaldıkları düdüklerle de vatandaşın ilgisini çeken grup Gazi Caddesi üzerinden Saat Kulesi’ne kadar yürüdü.

Saat Kulesi önünde kısa bir konuşma yaparak yürüyüşe katkı sağlayanlara teşekkür eden KA-DER Başkanı Bekir Şahin; “Farkındalığımızın farkında olup yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.