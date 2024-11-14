Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, 1 Ekim - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında yürüttükleri başarılı operasyonlarla birçok suçtan aranan 166 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda, aranan şahıslar arasında çeşitli suçlardan hüküm giymiş isimler de bulunuyor.

Yakalanan şahıslardan bazıları ve suçları şu şekilde:

Çocuğu Kasten Öldürmek suçundan 1,5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum il merkezindeki hayvan pazarında ticaret yaptığı sırada yakalandı.

Birden Fazla Kişi Tarafından Geceleyin Silahlı Yağma suçundan 1,5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum merkezde saklandığı evin banyosunda yakalandı.

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum’un Laçin ilçesindeki evinde yakalandı.

İnsan Ticareti Yapma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum merkez ilçesindeki Eskiekin köyünde saklandığı bağ evinde yakalandı.

Basit Cinsel Saldırı suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum Merkez’de saklandığı evde yakalandı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum Merkez ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

JASAT ekipleri, derinleştirilmiş araştırmalar ve titiz takiplerle bu şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

JANDARMA’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki faili meçhul olayların araştırılmasına ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 24 saat esasına göre kararlı bir şekilde önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Jandarma, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirerek olayların önlenmesine ve aydınlatılmasına katkı sağlamalarını istedi.

Editör: Haber Merkezi