Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6–13 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan toplam 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 6’sının hırsızlık, 1’inin dolandırıcılık ve 1’inin yağma suçlarından arandığı bildirildi.

Öte yandan, kentte kayıp olduklarına dair başvuru yapılan 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 kişi de ekiplerin çalışması sonucu bulunarak ailelerine teslim edildi. Açıklamada, il genelinde halen aranan kayıp şahsın bulunmadığı vurgulandı.

