Jandarma trafik timleri tarafından İskilip ilçesine bağlı Kuzköy İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 170 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi verilerek, kimlik kartları dağıtıldı. Trafik kazalarını en aza indirmenin yolunun eğitimden geçtiğine dikkat çeken trafik timleri, öğrencilere verilen eğitimlerde trafikte emniyet kemerinin önemini, trafik ve hız kuralları üzerinde duruyor. Yapılan araştırmaların emniyet kemeri takmanın ölümleri azalttığını dile getiren trafik timleri, emniyet kemerinin önemini öğrencilere hem görsel hem de uygulamalı olarak gösteriyor. Jandarma trafik timleri, eğitimler sonunda öğrencilere 'Trafik Andı' yaptırılarak, “Trafik Dedektifi” kimlik kartı ve eğitici broşürler dağıtıyor.