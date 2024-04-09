İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’nın evsahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, protokol üyeleri, davetlilerle birlikte Jandarma Teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı.



Vali Dağlı mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Jandarma Teşkilatı’nın kahraman mensupları ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek: “Çorumumuzun huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özveri ve kararlılıkları ile gece gündüz demeden görev yapan Jandarma personelinin ve tüm güvenlik güçlerinin Ramazan Ayı’nı ve bayramını kutlar görevlerinde kolaylık ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanı Çetinkaya da tüm katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.