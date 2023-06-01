Ayrıca “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ve Jandarma devriyeleri tarafından amatör balıkçılık faaliyetlerinin 1380 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak yapılmasının sağlanması, çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirerek farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların de devam ettiği belirtildi.

Önümüzdeki aylarda da çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, “Bu konuda vatandaşlarımızın ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.