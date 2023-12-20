Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yakalanan şahıslar arasında “Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün, “Dolandırıcılık” suçundan 8 yıl 10 ay 7 gün, “Cinsel Saldırı” suçundan 4 yıl 2 ay ve “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da bulunuyor.

Söz konusu operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “Suç ve suçlulukla mücadelenin en önemli unsurları; kanunlara göre suç teşkil eden filleri işleyen suçluları yakalayıp adalete teslim etmek ve böylece potansiyel suçluları caydırma, kamu vicdanını rahatlatma, suçlunun davranış biçimini değiştirme ve gelecekte işlenecek olan suçların önüne geçme hedeflerine ulaşmaktır.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.