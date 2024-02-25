Ön raporda, kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar olduğu ifade edilirken, Ezgi Özaraslan’ın annesi Ziynet Erkin, sokak sokak dolaşarak afişler asıp aylardır kızının katilini arıyordu.

Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'nde, 29 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayda Deniz Özarslan (36), boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ı (31) çalıştığı iş yerinde vurmuştu. Hastanede yaklaşık 6 gün yaşam savaşı veren Ezgi Özarslan, 4 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Ezgi Özarslan, Urla ilçesinde toprağa verilirken, firar eden katil eş aylardır ortada yoktu.

Annesi her yere afişler asıp kızının katilini aramıştı

Cinayetten sonra Ezgi Özarslan’ın annesi Ziynet Zerkin, aylarca kızının katilini aradı. Ziynet Zerkin, sokak sokak gezerek kentin önemli noktalarına afişler astı, kızının katilinin yakalanmasını istedi.



1 ay önce bulunan kemikler katile ait çıktı

Annenin bu mücadelesi sürerken, katille ilgili 577 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. 23 Ocak 2024 günü; yani bir ay önce, Konak’taki Tarihi Asansör yakınlarında bölgede dolaşan bir hurdacı tarafından insan kemikleri bulunmuştu. İnsan kemikleri delil torbasına konularak İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kemiklerden DNA testi yapıldı. Yapılan çalışma sonrası kemiklerin, aylardır aranan Ezgi’nin katili Deniz Özarslan’a ait olduğu ortaya çıktı.

Öz raporda ise kemiklerde düşmeye bağlı kırıklar olduğu ifade edildi. Katilin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, cesedin bulunduğu yerin Deniz Özarslan’ın anne ve babasının yaşadığı eve yakın olduğu öğrenildi.