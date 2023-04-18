İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik beyannamesinde Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu; adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye anlayışları işlenen iletişim kampanyası serisinin birinci videosu “Saygılı Türkiye” oldu.

İYİ Parti’nin resmî hesabından;

“Artık bir kişinin değil, 85 milyonun her bir ferdinin iki dudağından çıkan sözlere #SaygılıTürkiye konuşulacak!

Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” notuyla paylaşılan videoda; 21 yıllık Ak Parti iktidarının devlet anlayışından uzaklaşarak kavga ve nefretten beslenen siyasi tavrına karşı İYİ Parti’nin ahlaklı, kapsayıcı ve saygılı bir Türkiye inşa etme hedefi vurgulandı.

“FARKLI DÜŞÜNCELERE, FİKİRLERE VE GÖRÜŞLERE SAYGILI BİR TÜRKİYE”

Videoda, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın vatandaşlarla samimi görüntülerine yer verilirken;

“Kadim devlet anlayışımızdan aldığımız vizyonumuzla; hakkı hakka teslim eden, ahlaklı bir Türkiye… Kavgadan ve nefretten beslenen siyaset anlayışını bitirecek çözümlerimizle; birlik ve beraberlik ruhuyla iyileşen, konuşan bir Türkiye… Memleketimizi bir bayram sofrasına dönüştürme sözümüzle; toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir Türkiye… Binlerce yıllık demokrasi kültürümüzden aldığımız gücümüzle; farklı düşüncelere, fikirlere ve görüşlere saygılı bir Türkiye…” ifadeleriyle İYİ Parti’nin farklılıklara duyulan saygıyla, ayrıştırmadan birlik ve beraberliği koruyarak ilerleme vaatlerine işaret edildi.

“85 MİLYONUN İKİ DUDAĞI ARASINDAN ÇIKACAK SÖZLERE SAYGILI BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!”

Videoda, 14 Mayıs’tan sonra bir kişinin değil 85 milyonun sözlerine önem verileceğine dikkat çekildi. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın;

“Yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözlere değil, 85 milyonun iki dudağı arasından çıkacak sözlere saygılı bir Türkiye konuşulacak! Milletimiz yeniden gülecek, sevgiyle kucaklaşacak! ifadeleri yer aldı.

“14 MAYIS’TAN SONRA, TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan; “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!” sözleriyle sona erdi.

Önümüzdeki günlerde kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti’nin resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.