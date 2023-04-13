Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi teması işlenen iletişim kampanyası serisinin ikinci videosu; “Davetsiz Misafir’’ oldu.

Videoda Ak Parti iktidarının göçmen politikasındaki yanlışları, tutarsızlıkları ve denetimsizliği somut örnekler üzerinden işlendi.

“DELİK DEŞİK EDİLEN BİR SINIR’’

“AKFLIX SUNAR’’ yazısıyla açılışı yapılan videonun ilk bölümünde; “Delik deşik edilen bir sınır’’ seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Refah Partisi dönemindeyken dönemin iktidarına karşı kullandığı “İşte dış politikadaki düştüğümüz durum bu. ‘Gelin ya ne kadar varsa gelin.’ diyorsun ama bak bunları nereye yerleştireceksin? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?’’ sözlerine yer verildi.

Aynı zamanda 2013 yılından beri Türkiye’ye giren ve çeşitli bölgelere yayılan Suriyeli ve Afgan sığınmacılara vurgu yapılarak Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl söylediği; “Ülkelerine göndereceğiz.’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz.’’ ifadelerine yer verildi.

“GÜVENLİĞİ HİÇE SAYAN BİR TAVIR’’

Videonun ikinci bölümünde, “Güvenliği hiçe sayan bir tavır’’ seslendirmesiyle; İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki patlama olayında yakalanan Suriye uyruklu şahsın, Şanlıurfa’da 3 çocuğa cinsel istismarda bulunan Suriyeli 3 şahsın, Kocaeli’nde Ayşegül Aydın isimli bir genç kıza cinsel istismara kalkışan ve genç kızın hayatını kaybetmesine yol açan Afgan uyruklu şahsın, İstanbul’da bir AVM’de tuvalette gizlice kadınları çekmeye çalışırken yakalanan Suriyeli mültecilerin görüntüleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Bu kardeşlerimize vatandaşlık imkânını vereceğiz.’’ söylemleri yer aldı.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; “2011 yılından itibaren 200.950 Suriyeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.’’ ifadeleri de videoda kullanıldı.

“HER SANİYE BÜYÜYEN BİR TEHDİT’’

Videonun üçüncü bölümünde; “Her saniye büyüyen bir tehdit’’ seslendirmesiyle; mültecilerin kadınları gizlice görüntüleme haberlerine yer verilirken bunun karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mültecilere yönelik; “Bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.’’ ifadeleri yer aldı.

“ÖZ YURDUNDA GARİP KALAN’’

Videonun son bölümünde; “Öz yurdunda garip kalan’’ seslendirmesiyle; 2021 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki Türk gencini bıçakla yaralayan ve birinin hayatını kaybetmesine sebep olan Suriyeli mülteci karşısında Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in; “Mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye yerine getiriyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

Videoda, sokak röportajlarında mültecilerden rahatsızlıklarını dile getiren Türk vatandaşlarının ifadelerine yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gençlik Buluşması’nda; “Mülteciler noktasında Türkiye dünyada bir numara.’’ söylemleri yer aldı.

Videonun ilerleyen bölümlerinde Arapça tabelalar, sınırlardan kontrolsüzce giren yüzlerce sığınmacı görüntüleri yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mültecileri işaret ederek söylediği; “Biz bundan da rahatsızlık duymuyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; “Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.

Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti’nin resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.

(Advertorial)