İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik beyannamesinde Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu; adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye anlayışları işlenen seçim kampanyası serisinin ikinci videosu “Adil Türkiye” oldu.

İYİ Parti’nin resmî hesabından;

“14 Mayıs'tan sonra;

85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen #AdilTürkiye konuşulacak!

Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!” notuyla paylaşılan videoda; Ak Parti iktidarının adil devlet anlayışından uzaklaşarak adaleti kendilerine göre yorumlayan tavrına karşı; İYİ Parti’nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak gelir eşitsizliğini, sosyal adaletsizliği, yoksulluğu bitirme ve insanları zenginlikte ve mutlulukta eşitleme hedefi vurgulandı.

“TOPRAĞININ DEĞERİNİ BİLEN, İNSANLARINA YATIRIM YAPAN GELİRİNİ ADİL BÖLÜŞEN BİR TÜRKİYE…’’

Videoda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin yoksul bir mahallede olan vatandaşlarla samimi görüntülerine yer verilirken;

“Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet vizyonumuzla; toprağının değerini bilen, insanlarına yatırım yapan gelirini adil bölüşen bir Türkiye… Sosyal adaletsizliğe getirdiğimiz çözümlerimizle, her bir vatandaşının her daim yanında olan bir Türkiye, hiçbir çocuğun aç kalmayacağına dair sözümüzle, yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye… 1923’ten 2023’e uzanan gücümüzle milletini zenginlik ve mutlulukta eşitleyen bir Türkiye…’’ ifadeleriyle İYİ Parti’nin gelirini adil bölüşerek, sosyal adaletsizliğe çözüm üreterek; yoksulluğu yöneterek değil, yoksulluk olmadan ilerleme vaatlerine işaret edildi.

“85 MİLYONUNUN FIRSATLARINI EŞİTLEYEN ADİL BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!

Videoda 14 Mayıs’tan sonra sadece hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil; 85 milyonun fırsat eşitliğine dikkat çekilerek Özlale’nin;

“Başarabilir miyiz? Elbette başarabiliriz. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; sadece hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayan değil, 85 milyonunun fırsatlarını eşitleyen adil bir Türkiye konuşulacak! Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek!’’ ifadeleri yer aldı.

“14 MAYIS’TAN SONRA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan; “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!’’ sözleriyle sona erdi.

(Advertorial)